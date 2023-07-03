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لبنان

مؤتمر تضامني مع شماس في نقابة خبراء المحاسبة

Lebanon 24
03-07-2023 | 10:30
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عقد نقيب خبراء المحاسبة المجازين في لبنان عفيف شرارة مؤتمرا صحافيا في النقابة، تضامنا مع النقيبة السابقة جينا شماس واعتراضا على استدعائها للتحقيق، في حضور رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر، نقيب الصيادلة جو سلوم، نقيب المهندسين عارف ياسين، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي واعضاء مجلس النقابة.
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