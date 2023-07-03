"الخارجية اللبنانية": ندين العدوان الإسرائيلي على جنين ونحيي صمود الشعب الفلسطيني

دانت وزارة الخارجية والمغتربين في لبنان العدوان الإسرائيلي منذ فجر اليوم الإثنين على جنين والذي يستهدف جميع السكان من دون تمييز بين المدنيين والمقاتلين أو بين الشباب والأطفال والشيوخ.

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وفي بيانٍ لها، رأت الوزارة أن العدو الإسرائيلي يتعمّد إيذاء المدنيين ومنع إسعافهم، كما ضرب حصاراً حول المخيم وسط استخدامه الطائرات الحربية والأسلحة الثقيلة لقصفه.