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لبنان

"الخارجية اللبنانية": ندين العدوان الإسرائيلي على جنين ونحيي صمود الشعب الفلسطيني

Lebanon 24
03-07-2023 | 11:54
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دانت وزارة الخارجية والمغتربين في لبنان العدوان الإسرائيلي منذ فجر اليوم الإثنين على جنين والذي يستهدف جميع السكان من دون تمييز بين المدنيين والمقاتلين أو بين الشباب والأطفال والشيوخ.
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وفي بيانٍ لها، رأت الوزارة أن العدو الإسرائيلي يتعمّد إيذاء المدنيين ومنع إسعافهم، كما ضرب حصاراً حول المخيم وسط استخدامه الطائرات الحربية والأسلحة الثقيلة لقصفه.
وحيّت الوزارة صمود الشعب الفلسطيني وتمسكه في الدفاع عن أرضه وحقوقه المشروعة، داعية المجتمع الدولي مرة جديدة لتحمل مسؤوليته في الضغط على الطرف المعتدي لوقف العدوان وحماية المدنيين العزل، وذلك لمنع التصعيد وحماية السلم والأمن الدوليين والاقليميين.
 
 
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