الراعي من بشرّي: نؤمن بالدولة ونطالب بكشف المتورّطين بجريمة القرنة السوداء

أكد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي التمسّك بالقانون والقضاء العادل في قضية جريمة القرنة السوداء، مطالباً بقيام الدولة التي يؤمن الجميع بها.

وخلال ترؤسه مراسم دفن الضحيتين هيثم ومالك طوق، في كنيسة السيدة في بشري، قال الراعي: "لطالما دافعنا عن أرضنا وقدّمنا الشهداء ونحن من قاومنا كلّ محتلّ ونريد دولة تبسط سلطتها بشكل كامل وشامل".

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وأردف: " نحن نؤمن بالدولة ونعرف حدودنا ونعرف القاتل وما حصل في القرنة السوداء ليس مُجرّد حادثة، وندعو إلى ترسيم الحدود في تلك المنطقة وإنهاء الفتنة، كما نطالب بكشف الفاعل أو الفاعلين والاقتصاص منهم".



ولفت إلى أنَّ "شباب بشري يعلنون دائماً استعدادهم للحل"، وقال: "لو قام القضاء بعمله لما كنا وصلنا اليوم الى هذه المأساة، والخوف أن يستمر القضاء بتخاذله".