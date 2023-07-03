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لبنان

إتحاد بلديات الضنية: حادث القرنة السوداء مؤسفة والجيش هو الضمانة

Lebanon 24
03-07-2023 | 12:12
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أعرب إتحاد بلديات الضنية عن أسفه إواء الحادث المشؤوم الذي حصل في منطقة القرنة السوداء، متوجهاً بالتعزية إلى أهالي بشري وأهل الضحايا خصوصاً، كما تمنى للجرحى الشفاء العاجل.
 
وفي بيانٍ له، قال الإتحاد: "إننا نتأسف للحادث الذي حصل مهما كانت أسبابه ومسبباته، ولن ندخل في تفاصيل هذا الحادث وما هو السبب، ومن هو المسبب، لأننا نعتبر أن تدخل الجيش قد أنهى الموضوع، وأيا كان المسبب يجب أن ينال جزاءه وعقابه، وإننا نرفض بشدة أن يقول البعض أن هناك مشكلة بين أهل بشري والضنية، خصوصا أن الوضع لم يعد يحتمل هذا النوع من الكلام، ويجب معرفة الفاعل وإعلان الحقيقة للناس مهما كانت، كما نتمنى من كل السياسيين أن يسحبوا هذا الموضوع من البازار السياسي، لأن لبنان لم يعد يحتمل أكثر من ذلك".
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وتابع: "وجع أهل بشري هو وجعنا، وحزنهم هو حزننا، ونعتقد أن أهالي بشري يبادلوننا نفس الشعور، وبالطبع إن هذه الحادثة لن تمر مرور الكرام عند أحد، فالجيش هو الضمانة الأولى والأخيرة للأمن والإستقرار في هذا البلد الذي أصبح موبوءا على كل الصعد، ونتمنى أن تكون خاتمة كل الأحزان والفتن التي حدثت بين منطقتين متلازمتين عزيزتين على بعضهما البعض، واللتين تتقاسمان الخبز والملح، والحزن والفرح، وستبقيان متمسكتين بالعيش النموذجي الواحد مهما كاد الكائدون ومهما حاولوا إشعال الفتن".
 
وختم : "يجب ان نعتبر أن ما يسمى بحدود جغرافية بين المنطقتين هو من إختصاص المراجع المولجة بذلك والقضاء المختص، ولن ندخل في سجالات لن تؤدي إلا إلى مزيد من الفتن، وإن مثل هذه الأمور يجب أن تعالج بالطريقة الصحيحة من خلال المراجع المختصة، وحسب القوانين المرعية الإجراء فقط".
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