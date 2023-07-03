المساعدون القضائيّون يحذّرون: لحلّ مشكلاتنا وإلّا!

ناشد المساعدون القضائيّون المعنيين إيجاد الحلول لمشكلاتهم بشكل فوري، محذرين من خطوة وقف كل أنواع إيصالات المعاملات في حال لم تتم الإستجابة لمطالبهم.

وفي بيانٍ لهم، اليوم الإثنين، قال المساعدون القضائيّون إنهم يعيشون حالة الضنك على أكثر من صعيد، ورغم ذلك تحلوا بقدر كبيرٍ من المسؤولية ودأبوا على تسيير مرفق العدالة براتب لا يتعدى 60 دولاراً أميركياً وتغطية صحية معدومة، وأضافوا: "بما أن المساعدين القضائيين ما زالوا حتى تاريخه يتكبدون عناء الذهاب إلى العمل بشكل يومي ويقتطعون الرسوم لصالح خزينة الدولة وصندوق تعاضد القضاة ونقابة المحامين، ويتفرجون بالمقابل على إيرادات صندوقهم التعاوني الذي يعولون على مساعدته تتناقص يوما بعد يوم، من دون أي حلول مرتقبة في الأفق، فإنهم يناشدون المعنيين إيجاد الحلول المناسبة لهم ضمن مهلة أسبوع، وإلا سوف يُضطرون آسفين إلى التوقف عن قطع كل الإيصالات المالية والقضائية والمحاماة إلى حين رفع الظلم عنهم".