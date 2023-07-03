بحضور شعبي حاشد.. بشرّي تودع ضحيتي جريمة القرنة السوداء هيثم ومالك طوق

شيّعت بلدة بشرّي، اليوم الإثنين، المواطنين هيثم ومالك طوق اللذين قضيا السبت الماضي رمياً بالرصاص في منطقة القرنة السّوداء وذلك في جريمة ما زالت ملابساتها غامضة.

وحضر التشييع حشدٌ شعبي وفاعليات سياسية، وقد ترأس القداس الذي أقيم عن راحة نفس المغدروين البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي.

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وفي كلمةٍ له، أكد الراعي التمسّك بالقانون والقضاء العادل في قضية جريمة القرنة السوداء، مطالباً بقيام الدولة التي يؤمن الجميع بها، وقال: "لطالما دافعنا عن أرضنا وقدّمنا الشهداء ونحن من قاومنا كلّ محتلّ ونريد دولة تبسط سلطتها بشكل كامل وشامل".

وأردف: "نحن نؤمن بالدولة ونعرف حدودنا ونعرف القاتل وما حصل في القرنة السوداء ليس مُجرّد حادثة، وندعو إلى ترسيم الحدود في تلك المنطقة وإنهاء الفتنة، كما نطالب بكشف الفاعل أو الفاعلين والاقتصاص منهم".



ولفت إلى أنَّ "شباب بشري يعلنون دائماً استعدادهم للحل"، وقال: "لو قام القضاء بعمله لما كنا وصلنا اليوم الى هذه المأساة، والخوف أن يستمر القضاء بتخاذله".