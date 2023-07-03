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لبنان

في لبنان.. "بنزين ببلاش" لهؤلاء بشرطٍ واحد!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
03-07-2023 | 15:39
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سعت متاجر معنيَّة ببيع المواد الإستهلاكيَّة إلى تحفيز المواطنين على شراء سلع وبضائع بأكثر من 15 مليون ليرة لبنانية مقابل الحصول على هدايا قيّمة، وذلك بغض النظر عن نوع المشتريات.
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وتبيَّن أنَّ تلك المتاجر وزّعت إعلاناً لزبائنها عبر الهواتف تعلمهم بها أنه في حال شرائهم بقيمة المبلغ المذكور أعلاه (15 مليون ليرة)، فإن بإمكانهم الحصول على قسيمَة بنزين مجاناً (20 ليتراً) فضلاً عن وجود مغريات أخرى مثل إمكانية دفع الفاتورة كاملة عبر البطاقة المصرفية.
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

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