في لبنان.. "بنزين ببلاش" لهؤلاء بشرطٍ واحد!

سعت متاجر معنيَّة ببيع المواد الإستهلاكيَّة إلى تحفيز المواطنين على شراء سلع وبضائع بأكثر من 15 مليون ليرة لبنانية مقابل الحصول على هدايا قيّمة، وذلك بغض النظر عن نوع المشتريات.

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