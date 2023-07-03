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لبنان

صورة من الحقبة الذهبية.. الأب طوني الخولي وماغي فرح في ظهور نادر

Lebanon 24
03-07-2023 | 15:49
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تناقلَ ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعي صورةً نادرة للفنان ربيع الخولي تجمعه بالإعلامية ماغي فرح، خلال ثمانينيات القرن الماضي. 
 
يُشار إلى أنّ الخولي قرّر الدخول في سلك الرهبنة عام 2000 والعودة إلى إسمه الأصلي طوني الخولي، وبالتالي التخلي عن حياته الفنية التي قدّم خلالها أجمل الأغاني الخالدة في الذاكرة الفنيّة.
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