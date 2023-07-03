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لبنان

آخر كلامٍ إسرائيلي يخصّ "حزب الله".. ماذا كشف مسؤولٌ عسكري كبير؟

Lebanon 24
03-07-2023 | 16:15
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قال العميد (احتياط) الإسرائيلي تسفيكا حايموفيتش، قائد منظومة الدفاع الجوي سابقاً، إنّ "حزب الله يملك قدرات شبه دولة"، وأضاف: "لا أعرف أي جيوش في العالم لديها تشكيل صاروخي مثل الذي بناه الحزب في لبنان. مع هذا، يمكن القول إنّ الجدول الزمني بيننا وبين حزب الله يتطور، والأنظمة الصاروخية التي يمتلكها الأخير تشكل تحدياً كبيراً لنا".
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وفي تصريحٍ له مؤخراً، أشار حايموفيتش إلى أنّ "حزب الله يشغل اليوم أنظمة مضادة للطائرات متطورة نسبياً ما يهدد حرية عمل الجيش الإسرائيلي وسلاح الجو في لبنان"، مشيراً إلى أن "التشكيل الصاروخي لدى الحزب متقدّم وبحوزته أيضاً وسائل للكشف مثل الرادارات". 
 
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