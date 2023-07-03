في البقاع.. النيران تلتهمُ "سنترالاً" وفرق الإطفاء تتدخل

شبَّ حريق، مساء اليوم الإثنين، في سنترالٍ تابع لهيئة "أوجيرو" في منطقة شتورة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24" في البقاع.

وعلى الفور، حضرت فرق الإطفاء التابعة للدفاع المدني إلى المكان والعمل جارٍ على إخماد النيران.