إشكالٌ في جبل البداوي.. طعنة بالسكين تطال أحد الأساتذة!

وقع إشكال، مساء الإثنين، في جبل البداوي - طرابلس، ما أسفر عن إصابة شخصٍ من التابعية الفلسطينية بطعنٍ سكين.

ووفقاً لمندوبة "لبنان24" في الشمال، فإنّ الجريح يعمل أستاذاً بإحدى مدارس "الأنروا"، وقد نُقل إلى إحدى المستشفيات في المنطقة لتلقي العلاج.