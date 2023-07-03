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لبنان

إشكالٌ في جبل البداوي.. طعنة بالسكين تطال أحد الأساتذة!

Lebanon 24
03-07-2023 | 16:56
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وقع إشكال، مساء الإثنين، في جبل البداوي - طرابلس، ما أسفر عن إصابة شخصٍ من التابعية الفلسطينية بطعنٍ سكين.
ووفقاً لمندوبة "لبنان24" في الشمال، فإنّ الجريح يعمل أستاذاً بإحدى مدارس "الأنروا"، وقد نُقل إلى إحدى المستشفيات في المنطقة لتلقي العلاج. 
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