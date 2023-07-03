التشاؤم يتزايد

يتزايد التشاؤم لدى جهات رسمية من إمكان ترتيب خطة لإعادة النازحين السوريين إلى بلادهم، قبل إقرار برنامج دولي - عربي، لإعادة إعمار سوريا، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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