Advertisement

لبنان

التشاؤم يتزايد

Lebanon 24
03-07-2023 | 17:10
A-
A+
Doc-P-1083915-638240264640144504.jpg
Doc-P-1083915-638240264640144504.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يتزايد التشاؤم لدى جهات رسمية من إمكان ترتيب خطة لإعادة النازحين السوريين إلى بلادهم، قبل إقرار برنامج دولي - عربي، لإعادة إعمار سوريا، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
صندوق النقد الدولي: أزمة لبنان الاقتصادية تفاقمت نتيجة عدم اتخاذ إجراء على صعيد السياسة ومقاومة للإصلاحات من أصحاب مصالح
lebanon 24
04/07/2023 03:37:21 Lebanon 24 Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي أعلن استثمار 3.7 مليون يورو لدعم الاقتصاد الأخضر والدائري في لبنان
lebanon 24
04/07/2023 03:37:21 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الاقتصاد: مصلحة البلد تعلو كل الوزراء و لبنان سيكون في "اكسبو قطر" وسيكون له تمثيل ناجح جداً بالتعاون مع الجميع ووزارة الاقتصاد ستطكون المسؤولة عن مواكبة هذا الموضوع
lebanon 24
04/07/2023 03:37:21 Lebanon 24 Lebanon 24
اللبنانيون تأقلموا مع نوعية جديدة من الحياة و"يتعايشون" مع الانهيار الاقتصادي
lebanon 24
04/07/2023 03:37:21 Lebanon 24 Lebanon 24

اقتصاد

لبنان

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:21 | 2023-07-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:05 | 2023-07-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:40 | 2023-07-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:48 | 2023-07-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:27 | 2023-07-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:00 | 2023-07-03
17:30 | 2023-07-03
16:56 | 2023-07-03
16:37 | 2023-07-03
16:15 | 2023-07-03
15:49 | 2023-07-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website