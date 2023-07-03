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لبنان
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Lebanon 24
03-07-2023
|
17:30
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تتجه عاصمة غربية صديقة للبنان لإعادة النظر "بالخدمات السريعة" التي كانت تقدّمها لما يمكن وصفه بأصدقاء في لبنان، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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