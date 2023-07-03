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Lebanon 24
03-07-2023 | 18:00
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تتدخّل جهات محسوبة على جهات نافذة في شل حركة التفتيش عن المخالفات والمفاسد في الخدمات والمياه والغذاء في بعض الأقضية الجنوبية، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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