ميقاتي يتابع مع وزراء وضع المطار والاتفاق على اجراءات ادارية وامنية جديدة

تابع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ملف مطار بيروت لمواكبة حركة السياح والوافدين الى موسم الاصطياف.

ورأس اجتماعا في السرايا شارك فيه وزراء الداخلية والبلديات بسام مولوي، السياحة وليد نصار، الأشغال العامة والنقل علي حميه، المدير العام للامن العام بالانابة اللواء الياس البيسري، المدير العام للطيران المدني فادي الحسن، ورئيس مجلس إدارة والمدير العام لشركة طيران الشرق الأوسط محمد الحوت.

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وتحدث وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية عن حركة نحو 36 الف راكب كمعدل وسطي في اليوم وأشار الى انه "تمت دراسة الأمور من محطة الوصول حيث اتخذ قرار من الأمن العام بفرز 12عنصرا للارشاد والتوجيه قبل التدقيق بجوازات السفر من أجل أن تسير العملية بشكل منظم توفيرا للوقت ولأجل التسريع بالتدقيق في جوازات للسفر وحتى لا تستغرق هذه العملية أكثر من ثلث إلى نصف ساعة. وسيقوم الأمن العام بصيانة المستلزمات التقنية والحواسيب في الكونتوارات لكي يقوم باستعمال كل كونتوارات الوصول والمغادرة. أما بالنسبة إلى الجمارك فسيؤمن مسربان للوصول لتخفيف الضغط عن الجمارك وبالنسبة إلى التفتيش فهناك 7 أجهزة سكانر تعمل وسنقوم بصيانة الاجهزة الاخرى ليرتفع العدد إلى 9. أما في ما يتعلق بتكييف المطار فقد اتخذنا اجراءات احترازية وتم تأمين مولد إضافي لعمل المكيفات".

وأفادت معلومات ان ميقاتي أبلغ الوزراء بنيته تحديد جلسة قريبة لمناقشة مشروع قانون الموازنة على طاولة مجلس الوزراء.