مخاوف من فراغ رئاسي "طويل الامد".. وحديث عن زيارة مسؤول سعودي لبنان



لم يسجل أي جديد على صعيد الاستحقاق الرئاسي بانتظار عودة مبعوث الرئاسة الفرنسية جان ايف لودريان الى لبنان والمتوقعة منتصف الشهر الحالي وسط ترقب لما سيحمله في جعبته من مقترحات أو دعوة الأطراف السياسية للحوار.وذكرت «الديار» ان مصدرا ديبلوماسيا فرنسيا اكد لمن راجعه، ان زيارة المبعوث الفرنسي الرئاسي جان ايف لودريان الى بيروت لا تزال في موعدها المقرر بعد منتصف الجاري، وقال انه لا تأثيرات مباشرة لاحداث الشغب في المدن الفرنسية على استمرار الاهتمام الفرنسي بالازمة اللبنانية. ووفقا لتلك الاوساط، يفترض ان يسلم لودريان تقريره نهاية الاسبوع الجاري الى الرئاسة الفرنسة والخارجية، لكن حتى الآن لم تتبلور لدى باريس اي صيغة نهائية لطبيعة الخطوة التالية، خصوصا ان حجم التعقيدات الداخلية لا يوازيه خارجيا اهتمام يمكن ان يفكك تلك العقد.

Advertisement ولهذا من المرجح الا يحمل لودريان معه اي اقتراح جديد، وهو لن يسوق ايضا لمقترح صفقة «السلة» الذي لم يتخل عنه الفرنسيون بعد، وانما سيحمل معه استعدادا من قبل الرئاسة الفرنسية لرعاية حوار داخلي غير محدد في الشكل، ويترك للبنانيين الاتفاق على صيغته، اما المضمون فيختصر بملف الرئاسة والحكومة والاصلاحات، دون مقاربة اي تعديل للنظام السياسي الذي يحتاج الى طاولة دولية واقليمية مستديرة، ظروف انعقادها غير متاحة في الوقت الراهن. لم يسجل أي جديد على صعيد الاستحقاق الرئاسي بانتظار عودة مبعوث الرئاسة الفرنسية جان ايف لودريان الى لبنان والمتوقعة منتصف الشهر الحالي وسط ترقب لما سيحمله في جعبته من مقترحات أو دعوة الأطراف السياسية للحوار.وذكرت «الديار» ان مصدرا ديبلوماسيا فرنسيا اكد لمن راجعه، ان زيارة المبعوث الفرنسي الرئاسي جان ايف لودريان الى بيروت لا تزال في موعدها المقرر بعد منتصف الجاري، وقال انه لا تأثيرات مباشرة لاحداث الشغب في المدن الفرنسية على استمرار الاهتمام الفرنسي بالازمة اللبنانية. ووفقا لتلك الاوساط، يفترض ان يسلم لودريان تقريره نهاية الاسبوع الجاري الى الرئاسة الفرنسة والخارجية، لكن حتى الآن لم تتبلور لدى باريس اي صيغة نهائية لطبيعة الخطوة التالية، خصوصا ان حجم التعقيدات الداخلية لا يوازيه خارجيا اهتمام يمكن ان يفكك تلك العقد.ولهذا من المرجح الا يحمل لودريان معه اي اقتراح جديد، وهو لن يسوق ايضا لمقترح صفقة «السلة» الذي لم يتخل عنه الفرنسيون بعد، وانما سيحمل معه استعدادا من قبل الرئاسة الفرنسية لرعاية حوار داخلي غير محدد في الشكل، ويترك للبنانيين الاتفاق على صيغته، اما المضمون فيختصر بملف الرئاسة والحكومة والاصلاحات، دون مقاربة اي تعديل للنظام السياسي الذي يحتاج الى طاولة دولية واقليمية مستديرة، ظروف انعقادها غير متاحة في الوقت الراهن.

ووفقا لمصادر سياسية مطلعة، فان صدقت تلك المعلومات، فان امد الفراغ سيتمدد الى «ما شاء الله»، وسيعود لودريان ويغادر مرارا وتكرارا دون تحقيق اي تقدم يذكر، لان اقناع القوى السياسية بالجلوس الى طاولة حوارية دونه عقبات كبيرة، وباريس لا تملك «العصا الغليظة» كي تجبر المعترضين على العدول عن رفض فكرة الحوار. ولهذا يمكن القول ان مبادرة لودريان ستتحول الى مجرد زيارات «تقطيع للوقت»، ريثما يحدث متغير دولي او اقليمي يقلب صورة المشهد «راسا على عقب»!

وافادت «البناء» أن «الملف الرئاسي سيتحرك قبل الزيارة الثانية لمبعوث الرئاسة الفرنسية جان إيف لودريان الى بيروت، وسيشهد لبنان حراكاً ديبلوماسياً عربياً وسعودياً بموازاة التحرك الفرنسي الذي سيتفعل أكثر خلال الفترة المقبلة، ومن غير المستبعد أن يزور مسؤول سعودي يرجّح أن يكون مستشار الديوان الملكي نزار العلولا لبنان بموازاة مساعٍ يقوم بها السفير السعودي في لبنان وليد البخاري باتجاه بعض المراجع السياسية المعنية.إلا أن مصدراً نيابياً رجح لـ«البناء» أن يطول أمد الفراغ الرئاسي بسبب تعقيدات داخلية وخارجية، ولارتباط الملف اللبناني بملفات عدة في المنطقة لا سيما السوري واليمني والمفاوضات الأميركية – الإيرانية حول الملف النووي فضلاً عن التطورات العسكرية على الحدود الجنوبية مع فلسطين المحتلة وفتح الصراع على مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والغجر. ودعا المصدر جميع الأطراف إلى إعادة النظر بمواقفها والتنازل عن مصالحها السياسية والشخصية والتجاوب مع الحوار وتلقف المبادرة الفرنسية والمساعي التي يقوم بها الرئيس الفرنسي ماكرون بالبحث عن تسوية رئاسية تضمن انتخاب رئيس للجمهورية بأوسع توافق وطني وتشكيل حكومة جديدة قادرة على لجم الانهيار بالحد الأدنى وملء الشغور في المؤسسات الأمنية والقضائية والنقدية لا سيما في حاكمية مصرف لبنان والمجلس العسكري.

وكتبت" النهار": بدا المشهد السياسي والرئاسي في ركود تام وسط استبعاد أي تطورات جديدة في المدى المنظور. وحده "حزب الله" مضى في الضرب على معزوفته الجامدة في الدعوات المتكررة الى الحوار. واخر طبعة من هذه الدعوات جاءت على لسان رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد الذي كرر "دعوته للحوار والتفاهم من أجل إنجاز الإستحقاق الرئاسي بأسرع وقت" معتبراً أن "ذلك هو المعبر المتاح وطنياً ودستورياً في ظلّ عدم إمكانية أيّ فريق أنّ يؤمن وصول مرشّحه بمعزل عن تعاون الفريق الآخر". ولفت الى "اننا عندما ندعو الجانب الآخر للحوار إنّما ندعوه بموجب دستوري فضلاً عن الموجب الوطني والأخلاقي في حين نواجه دائماً بالطعن في النوايا وتحميل دعوتنا ما لا تحمله وذلك تضليلاً للرأي العام وإفتراءً علينا". وقال: "من لا يريد الحوار ماذا يُريد؟ انه لا يريد رئيساً، بل يريد فراغاً يطول واستقواء بأجنبي يتوهم أن يدعم تعنّته".