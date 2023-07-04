المرتضى: جريمة بشرّي جرح نازف في جسد الوطن

أكد وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال القاضي محمد وسام المرتضى، أن "الجريمة التي حصلت في بشري وذهب ضحيتها المواطنان هيثم ومالك طوق، تشكّل جرحًا نازفًا في جسد الوطن لا يضمدّه الا جلاء الحقيقة ومعاقبة الجناة".

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وأضاف في حديث الى "الوكالة الوطنية للاعلام": "نعزي أهلنا آل طوق ونتضامن معهم في مصابهم الأليم، ونُثمّن عاليًا موقفهم وموقف قياداتهم لجهة مطالبتهم السلطة القضائية ومعاونيها من الضابطة العدلية، بإجراء التحقيقات الآيلة إلى كشف الحقيقة".

ختم المرتضى: "كلنا رجاءٌ ان دم الفقيدين هيثم ومالك طوق سيُطفىء نار الفتنة وسيُلهم الجميع ان يحفظوا الوحدة الوطنية".