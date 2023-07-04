تنافس على زعامة تيار سياسي في زحلة

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برزت في الأسابيع الماضية وخاصةً مع بداية فصل الصيف المنافسة على زعامة تيار سياسي محلي في زحلة.وفي المعلومات ان الإبن البكر لرئيس التيار الراحل اظهر رغبته بالعمل في الشأن العام باستقلالية عن سلطة والدته ويسعى الى اتخاذ مواقف تتناسب مع الخط الذي رسمه الوالد الراحل لا سيما في ما يتعلق بالقضايا المتعلقة لزحلة، في حين ان الوالدة تعتبر ان النجل الثاني هو المؤهل لاكمال المسيرة.وتفيد المعلومات" ان كوادر التيار السياسي يتواصلون يومياً مع النجل الأكبر ويتفاعلون مع مواقفه".