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لبنان

تواصل "عربي" مع "حزب الله"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
04-07-2023 | 02:45
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اكدت مصادر مطلعة ان هناك تواصلا عربيا مكثفا حصل مع "حزب الله" في الايام الماضية وذلك بهدف مناقشة عدة امور مطروحة على الطاولة في اطار الصراع مع اسرائيل.
وتقول المصادر ان وفدا من دولة عربية وازنة زار بيروت ونقل رسائل متعلقة بموضوع الخيم  التي نصبها الحزب داخل مزارع شبعا المحتلة والتي تريد اسرائيل ازالتها بطريقة او بأخرى.كذلك تم البحث بموضوع العلاقة مع قوات اليونيفيل.
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ووفق المصادر فان بعض الدول الغربية تواصلت ايضا مع حارة حريك للغاية نفسها...

لبنان

خاص

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