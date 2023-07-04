إستقالات" بالجملة" من احدى النقابات

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شهدت نقابة المعالجين الفيزيائيين في لبنان قبل ايام إستقالات "بالجملة" لكادرها الإداري، حيث أكد مصدر نقابي مطلع، أن المنسقة العامة للنقابة التي خدمت النقابة لمدة عشر سنوات قدّمت إستقالتها، ومن ثم تبعها عدد من الموظفين الإداريين والماليين ،ومتعاقدين مع النقابة من قطاع المعلوماتية و"السوشيل ميديا" وغيرها.وبحسب المصدر" فان السبب وراء كل هذه الإستقالات آداء بعض القيمين الجدد على النقابة وعدم الالمام بأصول التعاطي النقابي داخل النقابة وخارجها .