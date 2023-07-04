إستقالات" بالجملة" من احدى النقابات... والنقابة توضح



Advertisement وبحسب المصدر" فان السبب وراء كل هذه الإستقالات آداء بعض القيمين الجدد على النقابة وعدم الالمام بأصول التعاطي النقابي داخل النقابة وخارجها. شهدت نقابة المعالجين الفيزيائيين في لبنان قبل ايام إستقالات "بالجملة" لكادرها الإداري، حيث أكد مصدر نقابي مطلع، أن المنسقة العامة للنقابة التي خدمت النقابة لمدة عشر سنوات قدّمت إستقالتها، ومن ثم تبعها عدد من الموظفين الإداريين والماليين ،ومتعاقدين مع النقابة من قطاع المعلوماتية و"السوشيل ميديا" وغيرها.وبحسب المصدر" فان السبب وراء كل هذه الإستقالات آداء بعض القيمين الجدد على النقابة وعدم الالمام بأصول التعاطي النقابي داخل النقابة وخارجها.

وفي اتصال لاحقا مع "لبنان ٢٤"، قال محامي النقابة انطوان مفيد ابراهيم ان "الاستقالات التي حصلت مرتبطة بظروف عمل جديدة، ومن بينها استقالة المنسقة العامة، التي انتقلت مباشرة الى عمل جديد خارج النقابة".

واشار الى "ان القيّمين على النقابة حاليا في صدد توقيع عقود جديدة لتسيير عمل النقابة بافضل ظروف".