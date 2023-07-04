في عكار... شاب يسقط من الطابق الثاني ويفارق الحياة

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وفاة الشاب "خالد عبود نزهه" فجر اليوم اثر تعرضه لحادث سقوط من على شرفة منزله (الطابق الثاني) اثناء تأديته صلاة الفجر في منطقة المحمرة العكارية.



وكان قد نُقل "نزهه" الى مستشفى "الخير" في المنية حيث فارق الحياة متأثراً بجراحه.

Advertisement





