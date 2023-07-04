بوحبيب: شريان الحياة الرئيسي في البلد مصدره أموال الاغتراب

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إعتبر وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب أن المغتربين يساهمون دائماً في مساعدة لبنان وشريان الحياة الرئيسي في البلد مصدره أموال الاغتراب في الخارج.كلام بو حبيب جاء خلال مؤتمر الإقتصاد الإغترابي الثالث في فندق "فينيسيا" برعاية رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، حيث قال إنه على الرغم من أن المغتربين هم من ضحايا الأزمة الإقتصادية وتلك المرتبطة بالودائع إلا أنهم ما زالوا مستمرين بتحويل الأموال إلى لبنان.وأضاف بوحبيب: "يشكل المنتشرون اللبنانيون المتواجدون في الخليج وأفريقيا وأوروبا المُعين الأول للاقتصاد اللبناني من دون تجاهل الدور المهم للبنانيين المغتربين في الأميركيتين وأستراليا"، لافتاً إلى أن لا عودة إلى انطلاقة للبنان اقتصاديا من دون عودة الثقة وترميم العلاقة مع المنتشرين، وأموال المغتربين التي تصل إلى لبنان هدفها دعم المقيمين على الصمود في أرضهم.