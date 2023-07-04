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لبنان

الأبيض: نعمل على ايصال العلاج الصحي إلى المناطق النائية

Lebanon 24
04-07-2023 | 03:20
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 إفتتحت جمعية "نورج" مركز بسكنتا الطبي BMC في دير مار ساسين التابع لرهبانية الراهبات اللبنانيات المارونيات برعاية وحضور وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض.

وألقى وزير الصحة كلمة قال فيها: "شرف لي ان اكون معكم اليوم لافتتاح المركز الطبي في بسكنتا. الصحة هي حق للانسان، وفي لبنان حق المواطنين على الدولة مساعدتهم للوصول إلى العناية الطبية. ما يهمنا في وزارة الصحة التركيز على تعميم المراكز في المناطق النائية، حيث يصعب على السكان الوصول الى مراكز العناية الطبية بسبب بعد المسافة عن المستشفيات المهمة، مما يشكل خطرا على بعض المرضى وغالبا يدفعون الثمن غاليا".
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أضاف: "لذلك، قامت خطة وزارة الصحة التي أطلقناها في الاستراتيجية الوطنية للصحة في بداية هذا العام على كيفية تأمين الرعاية الصحية غير المكلفة للمريض والقريبة من مكان سكنه، والمدخل الاساس في هذا الموضوع هو مراكز الرعاية الصحية الاولية".

وأشار  الى ان "في لبنان 350 مركزا تقدم الخدمات الصحية بتكلفة شبه مجانية ومن ضمنها الدواء، رغم بعض التقصير احيانا بسبب الحاجة الكبيرة في المجتمع".
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