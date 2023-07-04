في محافظتي الجنوب والنبطية.... متعاقدو الأساسي طالبوا بتحويل مستحقات الأساتذة

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أشارت لجنة الاساتذة المتعاقدين في التعليم الاساسي الرسمي الى أنه "بعد مضي أكثر من شهر ونصف على قبض مستحقات الاساتذة المتعاقدين في التعليم الاساسي عن شهري آذار ونيسان في كل محافظات لبنان، إلى الآن لم يتم تحويل مستحقات الاساتذة المتعاقدين في محافظتي الجنوب والنبطية، علما أن اللجنة لم تقصر أبدا في متابعة هذا الملف بداية من وزارة التربية وصولا الى وزارة المالية مروراً الضغط السياسي على وزير المالية لجهة توفير فتح اعتماد مالي لوزارة التربية (المرسوم 11565 القاضي بنقل إعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة التربية والتعليم العالي لعام 2023 على اساس القاعدة الاثني عشرية".وسألت اللجنة في بيان: "لماذا هذا التقصير المتعمد بحق الاساتذة المتعاقدين الاساسي في محافظتي الجنوب والنبطية؟ الم يصل صوت اللجنة وصوت الاساتذة المتعاقدين الى مسامع نواب ووزراء هاتيين المحافظتين؟".وقالت: "نناشد دولة الرئيس نبية بري بالتدخل الفوري مع وزير المالية لايصال حق الاساتذة المتعاقدين الاساسي الى اصحابه. ونرجو منه أن يساعدنا لتهدئة نفوس عائلة الاساتذة المتعاقدين الذين حروموا من بهجة وفرحة عيد الاضحى".ختمت: "نطالب وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس الحلبي لمتابعة الموضوع فورا".