Advertisement

لبنان

أمرٌ بارز يكشفه خبيرٌ عن الدولار.. ماذا أعلن عن "صيرفة"؟

Lebanon 24
04-07-2023 | 03:44
A-
A+
Doc-P-1084054-638240643577239394.jpg
Doc-P-1084054-638240643577239394.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنَ الخبير الإقتصادي نسيب غبريل أنه سيتم تطبيق قانون النقد والتسليف في ما خصّ حاكمية مصرف لبنان بعد إنتهاء ولاية الحاكم الحالي رياض سلامة نهاية شهر تموز الجاري، مشيراً إلى أنه سيتمّ تعيين نائب الحاكم الأول وسيم منصوري كحاكمٍ بالتكليف. 
Advertisement
وفي حديثٍ عبر إذاعة "صوت المدى"، اليوم الثلاثاء، رأى غبريل أنّ ارتفاع سعر الصّرف إلى أرقامٍ عالية هو "ضجيج إعلاميّ"، مشيراً إلى أنّ صندوق النقد الدّولي لا يطلب إلغاء منصة "صيرفة" وسعر الصرف على المنصة سيكون السّعر المرجعي في الإقتصاد اللبناني.
كذلك، فقد أكد غبريل أنّ المنحى الموجود اليوم على صعيد التعاميم القائمة سيستمر، مشيراً إلى أنه من الممكن تعديل بعض التعاميم في حين أن منصة صيرفة لديها عدّة أهداف، وأردف: "لو تمّ إقرار مشروع قانون الكابيتال كونترول لكانت كل التعاميم الصادرة عن مصرف لبنان قد ألغيت". 






لبنان

إقتصاد

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:21 | 2023-07-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:05 | 2023-07-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:48 | 2023-07-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:34 | 2023-07-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:39 | 2023-07-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:00 | 2023-07-04
03:01 | 2023-07-04
07:12 | 2023-07-04
06:45 | 2023-07-04
06:33 | 2023-07-04
06:28 | 2023-07-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website