أمرٌ بارز يكشفه خبيرٌ عن الدولار.. ماذا أعلن عن "صيرفة"؟

أعلنَ الخبير الإقتصادي نسيب غبريل أنه سيتم تطبيق قانون النقد والتسليف في ما خصّ حاكمية مصرف لبنان بعد إنتهاء ولاية الحاكم الحالي رياض سلامة نهاية شهر تموز الجاري، مشيراً إلى أنه سيتمّ تعيين نائب الحاكم الأول وسيم منصوري كحاكمٍ بالتكليف.

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وفي حديثٍ عبر إذاعة "صوت المدى"، اليوم الثلاثاء، رأى غبريل أنّ ارتفاع سعر الصّرف إلى أرقامٍ عالية هو "ضجيج إعلاميّ"، مشيراً إلى أنّ صندوق النقد الدّولي لا يطلب إلغاء منصة "صيرفة" وسعر الصرف على المنصة سيكون السّعر المرجعي في الإقتصاد اللبناني.

كذلك، فقد أكد غبريل أنّ المنحى الموجود اليوم على صعيد التعاميم القائمة سيستمر، مشيراً إلى أنه من الممكن تعديل بعض التعاميم في حين أن منصة صيرفة لديها عدّة أهداف، وأردف: "لو تمّ إقرار مشروع قانون الكابيتال كونترول لكانت كل التعاميم الصادرة عن مصرف لبنان قد ألغيت".











