كرامي: الشعب اللبناني يتمسّكُ بالعيش الواحد ومؤسسات الدولة

أكّد النائب فيصل كرامي أنَّ الشعب اللبناني يتمسّكُ بالعيش الواحد ومؤسسات الدولة، مشيراً إلى أنهُ يجب الفصل بين جريمة القرنة السوداء وحلّ مشكلة المياه في المنطقة.

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وفي حديثٍ عبر قناة الـ"LBCI"، اليوم الثلاثاء، قال كرامي: "بالنسبة لنا الحدود واضحة في القرنة السوداء ونحتكم للقضاء والقانون والمؤسسات، ولا أعلم ماذا يعنون عندما يتحدثون عن استقواء بقاعصفرين".



وعلى صعيد الملف الرئاسي، أشار كرامي إلى أنه من الواضح حالياً عدم وجود حلّ قريب لمسألة رئاسة الجمهوريّة، موضحاً أنه يجب إعادة البحث في حدود تصريف الأعمال.

