قبل ساعات.. هذا ما فعله "حزب الله" في الجنوب!

كشفت المعلومات أنَّ الوحدات القتاليّة التابعة لـ"حزب الله" كانت خلال الساعات الماضية على إستعدادٍ شديد لأيّ طارئ عند الحدود الجنوبيّة وذلك وسط التصعيد الإسرائيليّ القائم في مدينة جنين الفلسطينية منذ فجر الإثنين.

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وبحسب المصادر، فإنَّ هذا الإستعداد لا يعني "تعبئة عامّة" في صفوف المقاتلين والوحدات الصاروخية، لكنَّه يأتي في إطار التحضّر لأي خطوة قد يُقدم عليها العدو الإسرائيلي لاسيما بعدما نشر منظومة القبّة الحديدية عند الحدود الجنوبيّة خوفاً من ردود فعلٍ فلسطينية أو لبنانية تجاه عمليته العسكريّة المستمرة في جنين.

وأشارت المصادر إلى أنّ الإستعداد العسكريّ القائم في صفوف عناصر "حزب الله" لا يرتبطُ أبداً بقضية الخيمتين اللتين أثارتا جدلاً كبيراً بعد نصبهما عند الحدود في منطقة مزارع شبعا وتلال كفرشوبا المحتلة. ففي ما خصّ هذا الأمر، فإنَّ التأهب الذي يسود أوساط الحزب تأتي في مختلف قرى وبلدات الجنوب وليس في نقطة حدوديّة واحدة أو مُحدَّدة.