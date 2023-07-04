Advertisement

لبنان

قبل ساعات.. هذا ما فعله "حزب الله" في الجنوب!

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
04-07-2023 | 04:29
A-
A+
Doc-P-1084065-638240670548012213.jpeg
Doc-P-1084065-638240670548012213.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت المعلومات أنَّ الوحدات القتاليّة التابعة لـ"حزب الله" كانت خلال الساعات الماضية على إستعدادٍ شديد لأيّ طارئ عند الحدود الجنوبيّة وذلك وسط التصعيد الإسرائيليّ القائم في مدينة جنين الفلسطينية منذ فجر الإثنين.
Advertisement
وبحسب المصادر، فإنَّ هذا الإستعداد لا يعني "تعبئة عامّة" في صفوف المقاتلين والوحدات الصاروخية، لكنَّه يأتي في إطار التحضّر لأي خطوة قد يُقدم عليها العدو الإسرائيلي لاسيما بعدما نشر منظومة القبّة الحديدية عند الحدود الجنوبيّة خوفاً من ردود فعلٍ فلسطينية أو لبنانية تجاه عمليته العسكريّة المستمرة في جنين.
وأشارت المصادر إلى أنّ الإستعداد العسكريّ القائم في صفوف عناصر "حزب الله" لا يرتبطُ أبداً بقضية الخيمتين اللتين أثارتا جدلاً كبيراً بعد نصبهما عند الحدود في منطقة مزارع شبعا وتلال كفرشوبا المحتلة. ففي ما خصّ هذا الأمر، فإنَّ التأهب الذي يسود أوساط الحزب تأتي في مختلف قرى وبلدات الجنوب وليس في نقطة حدوديّة واحدة أو مُحدَّدة.
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:21 | 2023-07-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:05 | 2023-07-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:48 | 2023-07-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:34 | 2023-07-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:39 | 2023-07-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:00 | 2023-07-04
03:01 | 2023-07-04
07:12 | 2023-07-04
06:45 | 2023-07-04
06:33 | 2023-07-04
06:28 | 2023-07-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website