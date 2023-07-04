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لبنان

مستشفى مار يوسف.. من "تعليمي" الى "جامعي"

Lebanon 24
04-07-2023 | 04:28
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 وقّعت الرئيسة العامّة لجمعية راهبات الصّليب، الأمّ ماري مخلوف، إتّفاقية تطوير التعاون بين مستشفى مار يوسف - المركز الطبّي ريمون وعايده نجّار، التابع لجمعية راهبات الصليب وجامعة القدّيس يوسف، ممثّلاً برئيس الجامعة الأب البروفسور سليم دكّاش.
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وشارك في التوقيع، رئيسة المستشفى الأخت ناديا أندراوس وعميد كلّية الطبّ البروفسور رولان طنب.

نصّت الاتّفاقية على إعطاء لقب المستشفى الجامعي لمستشفى مار يوسف ( HOPITAL UNIVERSITAIRE)، بعد أن كان منذ سنوات مستشفى تعليميا.(AFFILI)".

وكانت كلمات في خلال حفل التوقيع، أكّدت أنّ "هذه الاتّفاقية تمثّل خطوة هامّة في الالتزام المشترك بصحّة الشعب اللبناني وعافيته، ومسؤولية تلبية الاحتياجات الطبّية لكلّ من يقصد هذا المستشفى، بغضّ النّظر عن أصله ودينه ووضعه الاجتماعي والاقتصادي".

ولفت المستشفى في بيان الى أن هذه الاتفاقية بين المستشفى والجامعة، "ستنعكس "مزيداً من التواصل والتبادل والعمل على تحفيز التعاون المستمرّ بين الأطباء والباحثين في المستشفى والأساتذة والطلاب في الجامعة".

وجاء في البيان: "ستزيد هذه الاتّفاقية من تطوير التدريب العملي وتحسين مستوى الرعاية الصحيّة وتقديم الخدمات الطبّية الأفضل للمجتمع، وتمكين الشباب الواعد من الحصول على تعليم مميّز وفرص مهنية واعدة، لتشكّل علامة رجاء في ظلمة هذا العالم، لإكمال رسالة مؤسّس جمعية راهبات الصليب الطوباوي أبونا يعقوب الكبّوشي، بمحبّة ورحمة".
 

 
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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