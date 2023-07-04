Advertisement

لبنان

شعبة المعلومات أوقفت في كفرشيما شخصين... ماذا فعلا؟ (صورة)

Lebanon 24
04-07-2023 | 05:09
A-
A+
Doc-P-1084078-638240697736274275.jpg
Doc-P-1084078-638240697736274275.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:

توافرت معطيات لدى شعبة المعلومات في قوى الأمن الدّاخلي حول قيام أشخاص مجهولين ببيع دراجات أليّة مسروقة.
Advertisement

على إثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في الشّعبة إجراءاتها الاستعلامية والميدانية لتحديد المتورّطين بالعمليات المذكورة، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، تمكّنت من تحديد هويّتَيهما، وهما:

- م. ز. (مواليد عام 1985، سوري)

- أ. م. (مواليد عام 1994، لبناني)
بتاريخ 19-06-2023، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، داهمت إحدى دوريّات الشّعبة منزل الأول في كفرشيما حيث أوقفته وضبطت دراجتين آليّتين نوع "لاندي"، إحداهما مسروقة، مسدسًا حربيًا مع ممشط وطلقتين وكميًة من المعسّل المهرّب وهاتفه الخلوي.

بالتزامن، وفي المحلّة ذاتها، أوقفت دوريّة أخرى من الشّعبة، الثاني، في أثناء حضوره، على متن سيارة نوع "بيجو" لون أسود، لتسليم الأول درّاجتين مسروقتَيْن نوع "هاوجو"، جرى ضبطهما، إضافةً إلى ضبط مسدس حربي بحوزته.

بالتحقيق معهما، اعترف (م. ز.) بما نُسِب إليه لجهة شرائه دراجات آلية مسروقة من (أ. م.) وعرضها للبيع، وأنه قام، سابقا، ببيع دراجة مسروقة لأحد الأشخاص في محلّة برج البراجنة، كما أنه كان بصدد استلام دراجة مسروقة من الثاني، الذي اعترف أنه يقوم ببيع دراجات مسروقة للأوّل، وذلك بعد قيامه بمسح أرقام هياكلها، أو قصّها.

أجري المقتضى القانوني بحقّهما وأودعا مع المضبوطات المرجع المختص، بناءّ على إشارة القضاء.
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:21 | 2023-07-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:05 | 2023-07-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:48 | 2023-07-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:34 | 2023-07-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:39 | 2023-07-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:00 | 2023-07-04
03:01 | 2023-07-04
07:12 | 2023-07-04
06:45 | 2023-07-04
06:33 | 2023-07-04
06:28 | 2023-07-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website