نائبٌ "يُقاطع" داعمين له!

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وبحسب المصادر، فإنَّ الإتصالات قُطعت بين هذا النائب وأطراف ممثلة لأحزابٍ "غير مؤيدة" لجهته السياسية، علماً أنّ هذه الأطراف سعَت إلى رفدِه بالأصوات والناخبين من مناطقها وذلك خلافاً لقرارات أحزابها.