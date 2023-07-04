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لبنان

بري استقبل السفيرة الأميركية وعرض الأوضاع الأمنية مع قائد الجيش والمستجدات السياسية مع وزير الخارجية

Lebanon 24
04-07-2023 | 06:03
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 استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، السفيرة الاميركية لدى لبنان دوروثي شيا ، حيث جرى عرض للأوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين البلدين .

 وعرض الرئيس بري  الأوضاع الامنية وشؤون المؤسسة العسكرية خلال إستقباله قائد الجيش العماد جوزاف عون .
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وبعد الظهر استقبل رئيس المجلس وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبد الله ابو حبيب حيث تناول البحث تطورات الأوضاع العامة والمستجدات السياسية .
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