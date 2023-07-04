بري استقبل السفيرة الأميركية وعرض الأوضاع الأمنية مع قائد الجيش والمستجدات السياسية مع وزير الخارجية

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استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، السفيرة الاميركية لدى لبنان دوروثي شيا ، حيث جرى عرض للأوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين البلدين .وعرض الرئيس بري الأوضاع الامنية وشؤون المؤسسة العسكرية خلال إستقباله قائد الجيش العماد جوزاف عون .وبعد الظهر استقبل رئيس المجلس وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبد الله ابو حبيب حيث تناول البحث تطورات الأوضاع العامة والمستجدات السياسية .