Advertisement

لبنان

بحصلي: انخفاض سعر الدولار يلجم التضخم ويحفاظ على الأمن الغذائي للبنانيين

Lebanon 24
04-07-2023 | 06:10
A-
A+
Doc-P-1084107-638240730279296567.jpg
Doc-P-1084107-638240730279296567.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اعرب رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي عن إرتياحه "لإنخفاض سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية الذي من شأنه تدعيم القدرة الشرائية للبنانيين واستقرار الأسواق"، آملاً  في بيان "استمرار المسار الإنخفاضي للدولار في ظل تدفّق المغتربين والسياح الى لبنان خلال موسم الصيف حيث من المتوقّع أن يتم ضخ حوالي 3 مليارات دولار على الأقل في الأسواق اللبنانية".
Advertisement

واعتبر  ان "ارتفاع قيمة العملة الوطنية يشكّل إحدى الوسائل الأساسية للجم التضخم الحاصل وزيادة القدرة الشرائية للبنانيين وتمكينهم من الحصول على مختلف  حاجاتهم من السلع الأساسية لا سيما المواد الغذائية، وبالتالي الحفاظ على أمنهم الغذائي".

وقال : "ان ما نشهده اليوم من تراجع في سعر صرف الدولار في السوق اللبنانية جراء موسم الصيف المزدهر، يؤكد أن هناك إمكانية كبيرة لخفضه بشكل كبير وبالتالي إعادة الإعتبار لمداخيل اللبنانيين وقدراتهم الشرائية والحفاظ على أمنهم الغذائي، شرط قيام الدولة بواجباتها لجهة إقرار خطة تعافي موثوقة وعادلة وتنفيذ الإصلاحات الشاملة والتوقيع مع صندوق النقد الدولي".

وختم: "من هنا نطالب القوى السياسية بإلحاح بالذهاب فوراً لإنتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة تكون أولوياتهما تنفيذ هذه الأجندة الإنقاذية".

لبنان

إقتصاد

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:21 | 2023-07-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:48 | 2023-07-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:34 | 2023-07-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:39 | 2023-07-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:18 | 2023-07-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:01 | 2023-07-04
01:00 | 2023-07-04
09:22 | 2023-07-04
09:11 | 2023-07-04
08:50 | 2023-07-04
08:42 | 2023-07-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website