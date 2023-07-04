28
o
بيروت
31
o
طرابلس
29
o
صور
30
o
جبيل
29
o
صيدا
29
o
جونية
31
o
النبطية
33
o
زحلة
35
o
بعلبك
31
o
بشري
29
o
بيت الدين
33
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
وزير العدل عرض شؤونا إدارية مع نقيبة محامي طرابلس
Lebanon 24
04-07-2023
|
06:20
A-
A+
photos
0
A+
A-
استقبل وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال القاضي هنري الخوري في مكتبه في الوزارة نقيبة المحامين في طرابلس ماري- تيريز القوال، يرافقها النقيب الأسبق لمحامي الشمال فهد المقدم ومفوض قصر العدل المحامي مروان ضاهر.
Advertisement
وأشارت القوال بعد الاجتماع الى أنه "تم البحث في شؤون تتعلق بقصور العدل في طرابلس وعكار والشمال بشكل عام، وبالحاجات اللوجستية والإدارية للمحاكم والأقلام بهدف تسيير وتعجيل أمور المواطنين والمحامين على حد سواء"، مضيفةً بأن " الوزير الخوري أبدى كل تجاوب واستعداد، على جري العادة، لتقديم ما يلزم من دعم متاح في هذا الإطار".
المصدر:
الوكالة الوطنية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
إشكال "كبير" وتدافع بين إمرأة وممثلة لبنانيّة مشهورة جدّاً... شاهدوا بالفيديو ما حصل في منطقة الضبية!
Lebanon 24
إشكال "كبير" وتدافع بين إمرأة وممثلة لبنانيّة مشهورة جدّاً... شاهدوا بالفيديو ما حصل في منطقة الضبية!
10:21 | 2023-07-03
03/07/2023 10:21:12
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إنخفاض دولار "صيرفة"... ماذا فعل الصرافون؟
Lebanon 24
بعد إنخفاض دولار "صيرفة"... ماذا فعل الصرافون؟
10:48 | 2023-07-03
03/07/2023 10:48:32
Lebanon 24
Lebanon 24
مصرف لبنان يُحدّد سعراً جديداً لدولار "صيرفة"... كم أصبح؟
Lebanon 24
مصرف لبنان يُحدّد سعراً جديداً لدولار "صيرفة"... كم أصبح؟
10:34 | 2023-07-03
03/07/2023 10:34:10
Lebanon 24
Lebanon 24
في لبنان.. "بنزين ببلاش" لهؤلاء بشرطٍ واحد!
Lebanon 24
في لبنان.. "بنزين ببلاش" لهؤلاء بشرطٍ واحد!
15:39 | 2023-07-03
03/07/2023 03:39:16
Lebanon 24
Lebanon 24
جديد قضية جريمة القرنة السوداء.. بيانٌ توضيحي من المدير الطبي بمستشفى بشرّي
Lebanon 24
جديد قضية جريمة القرنة السوداء.. بيانٌ توضيحي من المدير الطبي بمستشفى بشرّي
14:18 | 2023-07-03
03/07/2023 02:18:43
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
02:01 | 2023-07-04
باريس منشغلة بمشاكلها..."ما فيها مكّفيها"
01:00 | 2023-07-04
استعدادات حكومية لدرس مشروع الموازنة... اوساط حكومية ترد على "حملة ممنهجة بملف سلامة"
09:22 | 2023-07-04
ميقاتي يُصدر قراراً لتشكيل لجنة لدرس مسألة النزاعات بين الحدود العقارية
09:11 | 2023-07-04
بعد انتشار فيديو لها عن إشكال مع سيّدة في منطقة الضبية... ماذا أوضحت ماغي بو غصن؟
08:50 | 2023-07-04
حركة "أمل" دعت الى اوسع حملة تضامن مع الشعب الفلسطيني: صمود أسطوري وملاحم بطولية
08:42 | 2023-07-04
عمرها 14 عاماً فقط... فرح مفقودة منذ 5 أيّام فهل تعرفون عنها شيئاً؟
فيديو
حاسب Xiaomi اللوحي الجديد.. هذه مميزاته (فيديو)
Lebanon 24
حاسب Xiaomi اللوحي الجديد.. هذه مميزاته (فيديو)
08:00 | 2023-07-02
04/07/2023 16:38:13
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث مروع يودي بحياة سائق هولندي في حلبة سباق (فيديو)
Lebanon 24
حادث مروع يودي بحياة سائق هولندي في حلبة سباق (فيديو)
23:00 | 2023-07-01
04/07/2023 16:38:13
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تعرضها لوعكة صحية خطيرة.. شاهدوا آخر ظهور لمريم نور (فيديو)
Lebanon 24
بعد تعرضها لوعكة صحية خطيرة.. شاهدوا آخر ظهور لمريم نور (فيديو)
04:48 | 2023-06-30
04/07/2023 16:38:13
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact