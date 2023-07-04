المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى نعى العلامة السيد احمد زكي تفاحة الحسيني

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نعى المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في بيان، "العلامة السيد احمد زكي تفاحة الحسيني عن عمر قضى معظمه في التدريس والتأليف وتبليغ الاحكام الشرعية فكان مثال العالم الفاضل الملتزم قضايا الامة والوطن ونشر القيم الدينية وحفظ العقيدة والمجتمع وهدايته سبيل الصلاح والرشاد، وكان من المساهمين في تأسيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى مع سماحة الامام السيد موسى الصدر ورفاقه، فحمل هموم الوطن والمواطنين، داعياً الى اصلاح النظام السياسي ومواجهة الاحتلال الإسرائيلي.وانا اذ نتقدم بالعزاء من صاحب العصر والزمان والحوزات والمراكز العلمية وعموم المسلمين واللبنانيين واسرة الفقيد برحيل هذا العالم الفاضل نسأل الله تعالى ان يتغمده بواسع رحمته ، وان يحشره مع الأنبياء والاولياء والصديقين، وان يلهم ذويه ومحبيه جميل الصبر والسلوان.تقبل التعازي أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس الواقع في الرابع والخامس والسادس من الشهر الجاري في حسينية البر والإرشاد _ المصيطبة من الساعة الثالثة حتى السابعة مساءًينقل جثمان الراحل الكبير الى وادي السلام في النجف الاشرف بجوار امير المؤمنين ".