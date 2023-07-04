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لبنان

تعميم من ميقاتي للوزارات والادارات والمؤسسات العامة والبلديات... ماذا جاء فيه؟

Lebanon 24
04-07-2023 | 06:33
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أصدر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي التعميم رقم 17/2023، إلى جميع الوزارات والادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحاد البلديات بشأن التعاون وتسهيل عمل المحققين في الإحصاء المركزي العاملين في دراسة MICS.
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تفاصيل التعميم في الصورة المرفقة أدناه:
 
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تعميم

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