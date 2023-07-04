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لبنان

بعدما خطفوا سيدة لبنانية.. ما مصير السوريين الاربعة المتورطين في العملية؟

Lebanon 24
04-07-2023 | 07:18
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 إستجوب قاضي التحقيق في جبل لبنان بسام الحاج كلا من الموقوفين: أحمد.ح وأماني.ح و محمد.ح وأحمد. خ( جميعهم من الجنسية السورية) وأصدر مذكرات توقيف وجاهية في حقهم، في حضور المحامي باسكال أبو فاضل وكيل المدعية فريال جورج نعيمة، وذلك على خلفية إقدام المشار اليهم الأربعة مع شخص خامس متوارٍ عن الأنظار جارٍ البحث عنه، على خطف نعيمة من مرآب منزلها في محلة برمانا أثناء توجهها الى مركز عملها في إحدى المدارس الكائنة في المحلة ذاتها، وذلك منذ نحو أربعة أشهر.
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يُشار الى أن شعبة المعلومات قامت، على اثر عملية الخطف التي جرت في آذار الماضي، بعملية نوعية أدت الى توقيف المتورطين الأربعة على الحدود اللبنانية - السورية قبيل مغادرتهم باتجاه  الداخل السوري، فيما تم العثور على سيارة المخطوفة في محلة الأوزاعي بعد أن أقدم الخاطفون على وضع نعيمة داخل صندوق السيارة لكنها تمكنت من الخروج منه بعد قيامها بفتح القفل من الداخل.
 
 
المصدر: الوكالة الوطنية
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