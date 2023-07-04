كلاس ترأس اجتماع اللجنة المنظمة لعاصمة الشباب العربي 2023 وحفل الافتتاح في 20 الحالي

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عقدت اللجنة المنظمة لـ"بيروت عاصمة الشباب العربي 2023" الصادر عن وزير الشباب والرياضة، اجتماعها الاول في 3 تموز بدعوة من رئيسها.ترأس رئيس اللجنة وزير الشباب والرياضة الدكتور جورج كلاس الاجتماع الذي حضره جوزف سعدالله (نائب الرئيس) وحسن شرارة (مدير العاصمة) وحسين عمر (أمين سر اللجنة) والأعضاء المقدم خالد ناصر (المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي) وعبير أبو زكي (اليونيسيف) وأحمد رمضان (الاتحاد اللبناني لبيوت الشباب) وشربل قبلان (الاتحاد العربي للتطوع) وحيدر قليط (الوزارة) وسمير رزق (مستشار الوزير) ومحمود أبو النجا.شكرت اللجنة في بيان " رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي على رعايته للعاصمة وحفل افتتاحها، وجامعة الدول العربية ومجلس وزراء الشباب والرياضة العرب على الهبة المقدمة لدعم قدرة وزارة الشباب والرياضة على تنفيذ العاصمة، وشكرت مجلس الوزراء في جمهورية العراق ووزارة الشباب والرياضة بشخص الوزير أحمد المبرقع على الهبة المقدمة للغاية نفسها".وقررت اللجنة "إقامة حفل الافتتاح للعاصمة في السرايا الكبير عند الساعة الثالثة من عصر يوم الخميس 20 الحالي وحفل العشاء الرسمي بعده".ووافقت اللجنة على "مضمون حفل الافتتاح وترتيبه بعد استعراض تفاصيله من قبل مدير العاصمة، وعلى قيام شركة متخصصة بإعداده متضمنا فيلم درامي يجري انتاجه خصيصا لهذه الغاية، والتمني على جميع وسائل الاعلام المرئية نقله مباشرة وعرض الاعلان الترويجي".وقررت اللجنة "إطلاق النشاط الأول تحت عنوان "الملتقى العربي للتمكين الإقتصادي والإجتماعي" في الفترة من 19 الى 23 تموز المقبل، وصادقت على الموازنة المعدة للعاصمة وأنشطتها". (الوكالة الوطنية)