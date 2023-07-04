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لبنان

جرحى في حادث سير مروّع... شاهدوا ما حصل على طريق الكوثرية - الغسانية (صورة)

Lebanon 24
04-07-2023 | 07:30
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن وقوع حادث سير مروّع على طريق الكوثرية - الغسانية.
 
 
وفي التفاصيل، ارتطمت سيارة بشجرة بعدما انزلقت بسبب وجود المياه في وسط الطريق، ما أسفر عن سقوط 3 جرحى نُقلوا إلى المستشفى.
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