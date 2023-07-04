جرحى في حادث سير مروّع... شاهدوا ما حصل على طريق الكوثرية - الغسانية (صورة)

أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن وقوع حادث سير مروّع على طريق الكوثرية - الغسانية.

وفي التفاصيل، ارتطمت سيارة بشجرة بعدما انزلقت بسبب وجود المياه في وسط الطريق، ما أسفر عن سقوط 3 جرحى نُقلوا إلى المستشفى.