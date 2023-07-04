المرتضى اطلع من رئيس اللجنة المركزية لأندية انترانيك على تحضيرات اللجنة الثقافية فيها

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وفي هذا الاطار اطلع المرتضى من الحضور على تحضيرات اللجنة الثقافية في اندية انترانيك لاقامة الحفل السنوي لفرقة "ارين" التي تقدم لوحات فنية فولكلورية “لبنانية وارمنية " مع التمني على الوزير رعاية وحضور هذه الفعالية الثقافية في 17,1819 من شهر تشرين الثاني المقبل على مسرح قصر الاونيسكو، وقد وافق الوزير على الرعاية والحضور. إستقبل وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد وسام المرتضى في مكتبه في المكتبة الوطنية-قصر الصنائع، رئيس اللجنة المركزية لأندية انترانيك ويكن جورجيان، وعضو اللجنة هاغوب دانسيكيان ،وكانت مناسبة تم خلالها البحث في شؤون ثقافية مشتركة وتعاون مستقبلي .وفي هذا الاطار اطلع المرتضى من الحضور على تحضيرات اللجنة الثقافية في اندية انترانيك لاقامة الحفل السنوي لفرقة "ارين" التي تقدم لوحات فنية فولكلورية “لبنانية وارمنية " مع التمني على الوزير رعاية وحضور هذه الفعالية الثقافية في 17,1819 من شهر تشرين الثاني المقبل على مسرح قصر الاونيسكو، وقد وافق الوزير على الرعاية والحضور.

الى ذلك واصل المرتضى متابعة موضوع التحديات التي يواجهها المتحف الوطني في ظل الظروف الراهنة، حيث التقى لهذه الغاية في مكتبه في المكتبة الوطنية- الصنائع، رئيسة المؤسسة الوطنية للتراث منى الهراوي التي اعربت عن" استعداد المؤسسة لتوفير كامل الدعم لما يحتاجه المتحف الوطني من معدات واضاءة وصيانة من اجل المحافظة على استمرارية استقبال الزوار الذين يقصدونه من كل دول العالم بإعتباره معلمًا ثقافيا وإرثًا حضاريا مميزًا".



