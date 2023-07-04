Advertisement

لبنان

حركة "أمل" دعت الى اوسع حملة تضامن مع الشعب الفلسطيني: صمود أسطوري وملاحم بطولية

Lebanon 24
04-07-2023 | 08:50
A-
A+
Doc-P-1084155-638240822641688390.jpg
Doc-P-1084155-638240822641688390.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 صدر عن المكتب السياسي لحركة "امل" بيان، لفت الى "إن الصمود الأسطوري والملاحم البطولية التي يسطرها المقاومون في مخيمي جنين ونابلس تشير بوضوح إلى أن الشعب الفلسطيني يؤكد اليوم خيار المقاومة والتمسك بالأرض، مما يعطل غايات وأهداف المشروع الصهيوني بإقتلاع الشعب واحتلال الارض وتهويدها، وإن مسارات الحروب بين المحتلين والشعوب التي مهما ضعفت إمكاناتها وقل ناصرها طالما كانت تحسم نتائج الحروب لمصلحة الشعوب التي تؤمن بحريتها وحقها بالحياة الحرة الكريمة".
Advertisement
 
أضاف البيان :"إن حركة "أمل"، إذ تبارك صمود أهلنا على عموم أرض فلسطين وفي مخيم البطولة جنين، وتنحني إجلالا أمام أرواح الشهداء الأبطال في أيام التضحية والفداء، فإنها تدعو إلى أوسع حملة تضامن مع شعبنا في فلسطين والتنديد بسياسات العدو وداعميه، وإتخاذ إجراءات محاسبة مسؤوليه عما يرتكبونه من مجازر وإعتداءات ضد الفلسطينيين".
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:00 | 2023-07-04
05:00 | 2023-07-04
09:22 | 2023-07-04
11:38 | 2023-07-04
11:35 | 2023-07-04
11:34 | 2023-07-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website