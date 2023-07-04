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لبنان
حركة "أمل" دعت الى اوسع حملة تضامن مع الشعب الفلسطيني: صمود أسطوري وملاحم بطولية
Lebanon 24
04-07-2023
|
08:50
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صدر عن المكتب السياسي لحركة "امل" بيان، لفت الى "إن الصمود الأسطوري والملاحم البطولية التي يسطرها المقاومون في مخيمي جنين ونابلس تشير بوضوح إلى أن الشعب الفلسطيني يؤكد اليوم خيار المقاومة والتمسك بالأرض، مما يعطل غايات وأهداف المشروع الصهيوني بإقتلاع الشعب واحتلال الارض وتهويدها، وإن مسارات الحروب بين المحتلين والشعوب التي مهما ضعفت إمكاناتها وقل ناصرها طالما كانت تحسم نتائج الحروب لمصلحة الشعوب التي تؤمن بحريتها وحقها بالحياة الحرة الكريمة".
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أضاف البيان :"إن حركة "أمل"، إذ تبارك صمود أهلنا على عموم أرض فلسطين وفي مخيم البطولة جنين، وتنحني إجلالا أمام أرواح الشهداء الأبطال في أيام التضحية والفداء، فإنها تدعو إلى أوسع حملة تضامن مع شعبنا في فلسطين والتنديد بسياسات العدو وداعميه، وإتخاذ إجراءات محاسبة مسؤوليه عما يرتكبونه من مجازر وإعتداءات ضد الفلسطينيين".
المصدر:
الوكالة الوطنية
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