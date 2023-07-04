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لبنان

عمرها 14 عاماً فقط... فرح مفقودة منذ 5 أيّام فهل تعرفون عنها شيئاً؟

Lebanon 24
04-07-2023 | 08:42
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صـدر عـــن المديريّـة العامّـة لقــوى الأمــن الدّاخلـي _ شعبــة العلاقــات العامّــة مـــا يلــــــــي:

تُعمِّم المديرية العامّة لقوى الأمن الداخلي بناءً على إشارة القضاء المختص صورة المفقودة القاصر:
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-  فرح فادي فوّاز (مواليد عام 2009، لبنانيّة)

التّي غادرت منزل ذويها الكائن في محلّة برج أبي حيدر – بيروت، بتاريخ 29-6-2023، إلى جهةٍ مجهولة، ولم تَعُد لغاية تاريخه.

لذلك، يرجى من الذين شاهدوها أو يعرفون مكان وجودها، الاتصال بفصيلة البسطة في وحدة شرطة بيروت على الرقم: 633808-01 للإدلاء بما لديهم من معلومات.
 
 
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