عمرها 14 عاماً فقط... فرح مفقودة منذ 5 أيّام فهل تعرفون عنها شيئاً؟

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صـدر عـــن المديريّـة العامّـة لقــوى الأمــن الدّاخلـي _ شعبــة العلاقــات العامّــة مـــا يلــــــــي:تُعمِّم المديرية العامّة لقوى الأمن الداخلي بناءً على إشارة القضاء المختص صورة المفقودة القاصر:- فرح فادي فوّاز (مواليد عام 2009، لبنانيّة)التّي غادرت منزل ذويها الكائن في محلّة برج أبي حيدر – بيروت، بتاريخ 29-6-2023، إلى جهةٍ مجهولة، ولم تَعُد لغاية تاريخه.لذلك، يرجى من الذين شاهدوها أو يعرفون مكان وجودها، الاتصال بفصيلة البسطة في وحدة شرطة بيروت على الرقم: 633808-01 للإدلاء بما لديهم من معلومات.