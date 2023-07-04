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لبنان

ميقاتي يُصدر قراراً لتشكيل لجنة لدرس مسألة النزاعات بين الحدود العقارية

Lebanon 24
04-07-2023 | 09:22
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أصدر رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي القرار رقم 86\ 2023 الذي يتضمن اعلان تشكيل لجنة لدرس مسألة النزاعات بين الحدود العقارية والنزاعات على المياه.
 
 
وجاء في القرار ما يلي:
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