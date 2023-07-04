ميقاتي يُصدر قراراً لتشكيل لجنة لدرس مسألة النزاعات بين الحدود العقارية

أصدر رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي القرار رقم 86\ 2023 الذي يتضمن اعلان تشكيل لجنة لدرس مسألة النزاعات بين الحدود العقارية والنزاعات على المياه.

وجاء في القرار ما يلي: