بشأن قضيّة رياض سلامة... ماذا أعلن وزير العدل؟

أعلن وزير العدل هنري خوري عن موافقة القضاء الفرنسي على الطلبات المقدمة من قبل المحاميين الفرنسيين ايمانويل داوود وباسكال بوڤية المكلفين من قبل الدولة اللبنانية بإلقاء الحجز على الأموال والممتلكات العائدة لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورجا سلامة وماريان حويك وآنا كوزاكوفا لصالح الدولة اللبنانية.

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