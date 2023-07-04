27
o
بيروت
29
o
طرابلس
28
o
صور
30
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
30
o
النبطية
30
o
زحلة
33
o
بعلبك
29
o
بشري
28
o
بيت الدين
30
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
بيان توضيحيّ لمجلس القضاء الاعلى عن جريمة القرنة السوداء... هذا ما جاء فيه
Lebanon 24
04-07-2023
|
10:08
A-
A+
photos
0
A+
A-
أصدر مجلس القضاء الاعلى البيان الآتي:
تعقيباً على ما ورد في بعض الكلمات والمواقف ووسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي حول الجريمة التي وقعت في منطقة القرنة السوداء، وأدّت الى مقتل كلّ من السيدين هيثم طوق ومالك طوق؛
Advertisement
وبعد تقديم أحرّ التعازي لعائلتي الفقيدين، وأهالي منطقة بشري؛
يهمّ مجلس القضاء الأعلى توضيح الاتي:
أنّه صدرت قرارات قضائية عدّة عن قاضي الامور المستعجلة في بشري، والقاضي العقاري في محافظة لبنان الشمالي، تتعلّق بالمنطقة العقارية المتنازع عليها، جرى إبلاغها من الفرقاء ومن المراجع الرسمية، كما تمّ إنفاذها على أرض الواقع، بالإضافة إلى أنّه على أثر وقوع الجريمة المذكورة، بادرت قاضي التحقيق الأول في الشمال الى الانتقال الى مكان وقوع الجريمة، وذلك بهدف اجراء التحقيقات اللازمة، التي هي قيد المتابعة، توصّلاً الى معرفة الجناة وتحديد المسؤوليات وترتيبها.
انطلاقاً مما تقدّم، وتأسيساً عليه، فانه لا وجود بتاتاً لأي تلكؤٍ أو تخاذلٍ يُنسب الى القضاء والقضاة، الذين قاموا ويقومون بواجباتهم، بالرّغم من التطاول وكل الضغوط والتهديدات التي يتعرّضون لها، مع التأكيد أنّ القضاء يبقى السلطة الوحيدة التي يُركن اليها لتحقيق العدالة والوصول الى الحقيقة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
في لبنان.. "بنزين ببلاش" لهؤلاء بشرطٍ واحد!
Lebanon 24
في لبنان.. "بنزين ببلاش" لهؤلاء بشرطٍ واحد!
15:39 | 2023-07-03
03/07/2023 03:39:16
Lebanon 24
Lebanon 24
جديد قضية جريمة القرنة السوداء.. بيانٌ توضيحي من المدير الطبي بمستشفى بشرّي
Lebanon 24
جديد قضية جريمة القرنة السوداء.. بيانٌ توضيحي من المدير الطبي بمستشفى بشرّي
14:18 | 2023-07-03
03/07/2023 02:18:43
Lebanon 24
Lebanon 24
أمرٌ بارز يكشفه خبيرٌ عن الدولار.. ماذا أعلن عن "صيرفة"؟
Lebanon 24
أمرٌ بارز يكشفه خبيرٌ عن الدولار.. ماذا أعلن عن "صيرفة"؟
03:44 | 2023-07-04
04/07/2023 03:44:08
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل ساعات.. هذا ما فعله "حزب الله" في الجنوب!
Lebanon 24
قبل ساعات.. هذا ما فعله "حزب الله" في الجنوب!
04:29 | 2023-07-04
04/07/2023 04:29:03
Lebanon 24
Lebanon 24
خياراتُ "إسرائيل" لحربٍ ضد إيران ولبنان.. خبراءٌ يكشفون تفاصيل مثيرة عنها
Lebanon 24
خياراتُ "إسرائيل" لحربٍ ضد إيران ولبنان.. خبراءٌ يكشفون تفاصيل مثيرة عنها
12:00 | 2023-07-03
03/07/2023 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
06:00 | 2023-07-04
هل حصل لقاء بين لودريان ومرشح المعارضة؟
05:00 | 2023-07-04
معطياتٌ مهمة عن سعر الدولار.. كيف يتحرّك مصرف لبنان؟
09:22 | 2023-07-04
ميقاتي يُصدر قراراً لتشكيل لجنة لدرس مسألة النزاعات بين الحدود العقارية
11:38 | 2023-07-04
لبنانيون متورّطون بشبكة مخدرات بين الإكوادور وبيروت.. إليكم الأسماء!
11:35 | 2023-07-04
برئاسة المولوي.. إجتماعٌ في "الداخلية" بحث موضوع مكافحة الحرائق
11:34 | 2023-07-04
مريم البسام تفتح النار على ماغي بوغصن.. هكذا علقت على "فيديو الطفل"!
فيديو
حاسب Xiaomi اللوحي الجديد.. هذه مميزاته (فيديو)
Lebanon 24
حاسب Xiaomi اللوحي الجديد.. هذه مميزاته (فيديو)
08:00 | 2023-07-02
04/07/2023 18:52:52
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث مروع يودي بحياة سائق هولندي في حلبة سباق (فيديو)
Lebanon 24
حادث مروع يودي بحياة سائق هولندي في حلبة سباق (فيديو)
23:00 | 2023-07-01
04/07/2023 18:52:52
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تعرضها لوعكة صحية خطيرة.. شاهدوا آخر ظهور لمريم نور (فيديو)
Lebanon 24
بعد تعرضها لوعكة صحية خطيرة.. شاهدوا آخر ظهور لمريم نور (فيديو)
04:48 | 2023-06-30
04/07/2023 18:52:52
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact