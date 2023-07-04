27
o
بيروت
29
o
طرابلس
28
o
صور
30
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
30
o
النبطية
30
o
زحلة
33
o
بعلبك
29
o
بشري
28
o
بيت الدين
30
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
معرض فني لبناني في برلين.. "دورة الحياة Circle of Life"
Lebanon 24
04-07-2023
|
05:33
A-
A+
photos
0
A+
A-
نظّمت سفارة لبنان في برلين بالتعاون مع المركز الثقافي العربي - الديوان – وذلك برعاية وحضور سفير لبنان في برلين د. مصطفى أديب معرضاً فنيّاً تحت عنوان "دورة الحياة" للرسام التشكيلي اللبناني من أصول أرمينية ايمانيول غيراغوسيان والفنانة اللبنانية الإيطالية جورجيا فونّيسو جمّول.
Advertisement
وإعتبر أديب ان النشاط الثقافي اللبناني في برلين له اهمية كبرى كونه يبني جسوراً بين الشعوب ويؤكد على أهمية التلاقي والتحاور بين الشعوب من خلال الفن والثقافة وهذا هو الدور الطبيعي للبنان تميّز به لبنان .
وشارك إيمانويل غيراغوسيان في المعرض من خلال لوحات فنية تتضمن كماّ هائلاً من التّعبيرات الخاصة والتراكيب التّجريديّة لشّخصيات بشريّة مُتشابكة، التي ترمز إلى الطّبيعة الجماعيّة للإنسان وكان أيضاً الحصان محوراً في أعماله المعروضة في المعرض، وفي هذا الخصوص يقول الفنان إيمانويل غيراغوسيان: "كان الفارس والحصان مُندمجين بحركة الضّوء، والشّمس خلفهما". "الإنسان، هو: الطّبيعة بالنسبة إليَّ، وإنّه لعينيّ كالمناظر الطّبيعيّة تمامًا".
وبالمقابل قدّمت الفنانة الإيطاليّة اللّبنانيّة جورجيا فونيسو جمّول، منحوتات من الفخّار لقنافذ البحر او كما هو معروف في لبنان ب التوتيا Sea Urchins.
المصدر:
الوكالة الوطنية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
في لبنان.. "بنزين ببلاش" لهؤلاء بشرطٍ واحد!
Lebanon 24
في لبنان.. "بنزين ببلاش" لهؤلاء بشرطٍ واحد!
15:39 | 2023-07-03
03/07/2023 03:39:16
Lebanon 24
Lebanon 24
جديد قضية جريمة القرنة السوداء.. بيانٌ توضيحي من المدير الطبي بمستشفى بشرّي
Lebanon 24
جديد قضية جريمة القرنة السوداء.. بيانٌ توضيحي من المدير الطبي بمستشفى بشرّي
14:18 | 2023-07-03
03/07/2023 02:18:43
Lebanon 24
Lebanon 24
أمرٌ بارز يكشفه خبيرٌ عن الدولار.. ماذا أعلن عن "صيرفة"؟
Lebanon 24
أمرٌ بارز يكشفه خبيرٌ عن الدولار.. ماذا أعلن عن "صيرفة"؟
03:44 | 2023-07-04
04/07/2023 03:44:08
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل ساعات.. هذا ما فعله "حزب الله" في الجنوب!
Lebanon 24
قبل ساعات.. هذا ما فعله "حزب الله" في الجنوب!
04:29 | 2023-07-04
04/07/2023 04:29:03
Lebanon 24
Lebanon 24
خياراتُ "إسرائيل" لحربٍ ضد إيران ولبنان.. خبراءٌ يكشفون تفاصيل مثيرة عنها
Lebanon 24
خياراتُ "إسرائيل" لحربٍ ضد إيران ولبنان.. خبراءٌ يكشفون تفاصيل مثيرة عنها
12:00 | 2023-07-03
03/07/2023 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
06:00 | 2023-07-04
هل حصل لقاء بين لودريان ومرشح المعارضة؟
05:00 | 2023-07-04
معطياتٌ مهمة عن سعر الدولار.. كيف يتحرّك مصرف لبنان؟
09:22 | 2023-07-04
ميقاتي يُصدر قراراً لتشكيل لجنة لدرس مسألة النزاعات بين الحدود العقارية
11:38 | 2023-07-04
لبنانيون متورّطون بشبكة مخدرات بين الإكوادور وبيروت.. إليكم الأسماء!
11:35 | 2023-07-04
برئاسة المولوي.. إجتماعٌ في "الداخلية" بحث موضوع مكافحة الحرائق
11:34 | 2023-07-04
مريم البسام تفتح النار على ماغي بوغصن.. هكذا علقت على "فيديو الطفل"!
فيديو
حاسب Xiaomi اللوحي الجديد.. هذه مميزاته (فيديو)
Lebanon 24
حاسب Xiaomi اللوحي الجديد.. هذه مميزاته (فيديو)
08:00 | 2023-07-02
04/07/2023 18:52:59
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث مروع يودي بحياة سائق هولندي في حلبة سباق (فيديو)
Lebanon 24
حادث مروع يودي بحياة سائق هولندي في حلبة سباق (فيديو)
23:00 | 2023-07-01
04/07/2023 18:52:59
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تعرضها لوعكة صحية خطيرة.. شاهدوا آخر ظهور لمريم نور (فيديو)
Lebanon 24
بعد تعرضها لوعكة صحية خطيرة.. شاهدوا آخر ظهور لمريم نور (فيديو)
04:48 | 2023-06-30
04/07/2023 18:52:59
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact