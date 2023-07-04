معرض فني لبناني في برلين.. "دورة الحياة Circle of Life"

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نظّمت سفارة لبنان في برلين بالتعاون مع المركز الثقافي العربي - الديوان – وذلك برعاية وحضور سفير لبنان في برلين د. مصطفى أديب معرضاً فنيّاً تحت عنوان "دورة الحياة" للرسام التشكيلي اللبناني من أصول أرمينية ايمانيول غيراغوسيان والفنانة اللبنانية الإيطالية جورجيا فونّيسو جمّول.وإعتبر أديب ان النشاط الثقافي اللبناني في برلين له اهمية كبرى كونه يبني جسوراً بين الشعوب ويؤكد على أهمية التلاقي والتحاور بين الشعوب من خلال الفن والثقافة وهذا هو الدور الطبيعي للبنان تميّز به لبنان .وشارك إيمانويل غيراغوسيان في المعرض من خلال لوحات فنية تتضمن كماّ هائلاً من التّعبيرات الخاصة والتراكيب التّجريديّة لشّخصيات بشريّة مُتشابكة، التي ترمز إلى الطّبيعة الجماعيّة للإنسان وكان أيضاً الحصان محوراً في أعماله المعروضة في المعرض، وفي هذا الخصوص يقول الفنان إيمانويل غيراغوسيان: "كان الفارس والحصان مُندمجين بحركة الضّوء، والشّمس خلفهما". "الإنسان، هو: الطّبيعة بالنسبة إليَّ، وإنّه لعينيّ كالمناظر الطّبيعيّة تمامًا".