آخر خبر عن سعر صرف الدولار... كم بلغ عصر اليوم؟

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة عصر اليوم، تسعيرة تتراوح ما بين 91100 و91500 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.

وكان دولار السوق الموازيّة إفتتح صباحاً، على تسعيرة تراوحت ما بين 91100 و91400 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.