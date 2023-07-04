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لبنان

جريمة مروّعة في برج حمود... ماذا في المعلومات الأوّليّة؟

Lebanon 24
04-07-2023 | 10:28
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن العثور على الشاب "ج. ك.أبو حمد"، من بلدة صغبين البقاعية، مقتولاً في برج حمود.
 
 
ووصلت القوى الأمنيّة إلى المكان، وفتحت تحقيقاً بالحادثة، فيما رجّحت المعلومات أنّ يكون الشاب قُتل بهدف السرقة.
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جريمة

برج حمود

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