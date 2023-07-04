جريمة مروّعة في برج حمود... ماذا في المعلومات الأوّليّة؟

أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن العثور على الشاب "ج. ك.أبو حمد"، من بلدة صغبين البقاعية، مقتولاً في برج حمود.

ووصلت القوى الأمنيّة إلى المكان، وفتحت تحقيقاً بالحادثة، فيما رجّحت المعلومات أنّ يكون الشاب قُتل بهدف السرقة.