حميه: الاجتماع الموسع حول المطار كان لاجل التقييم واتخاذ اجراءات لتسهيل حركة المسافرين

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أشار وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حميه في بيان الى "ان الاجتماع الموسع الذي عقد اليوم حول ‎مطار رفيق الحريري الدولي بيروت ،كان لأجل التقييم والتوصية باتخاذ تدابير وإجراءات على الصعد كافة فيه لتسهيل انسيابية حركة المسافرين عبره.كل التقدير للعاملين من اداريين وأمنيين وقطاع خاص فيما يبذلونه على هذا الصعيد وتصميمهم على اداء مهامهم".