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لبنان

حميه: الاجتماع الموسع حول المطار كان لاجل التقييم واتخاذ اجراءات لتسهيل حركة المسافرين

Lebanon 24
04-07-2023 | 10:46
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أشار وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حميه في بيان الى "ان الاجتماع الموسع الذي عقد اليوم حول ‎مطار رفيق الحريري الدولي بيروت ،كان لأجل التقييم والتوصية باتخاذ تدابير وإجراءات على الصعد كافة فيه لتسهيل انسيابية حركة المسافرين عبره.
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كل التقدير للعاملين من اداريين وأمنيين وقطاع خاص فيما يبذلونه على هذا الصعيد وتصميمهم على اداء مهامهم".
المصدر: الوكالة الوطنية
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