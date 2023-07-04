Advertisement

لبنان

وزير الزراعة بحث في تصدير التفاح التموزي مع المزارعين ونقابة المصدرين والمستوردين

Lebanon 24
04-07-2023 | 11:05
A-
A+
Doc-P-1084191-638240900144767073.png
Doc-P-1084191-638240900144767073.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 التقى وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس الحاج حسن، وفد مزارعي التفاح التموزي ونقابة المصدرين والمستوردين وكبار مصدري التفاح إلى دول العالم، بحضور الوزير السابق النائب غازي زعيتر والنائبين قاسم هاشم وملحم الحجيري.
Advertisement

وأفاد بيان وزعه المكتب الإعلامي لوزير الزراعة بأن "اللقاء بحث في عمليات تصدير التفاح التموزي، الذي اقترب موسمه والمتواجد بكثرة في محافظة بعلبك الهرمل ومحافظات الجنوب، وتم التوافق على أن تكون هناك لجنة ما بين المزارعين والتجار لتحديد الأولويات والأسعار وكل الإجراءات التنفيذية التي تخدم عملية تصريف الإنتاج بانسيابية باتجاه الدول العربية".

وأشار إلى أن "المجتمعين ركزوا على الطلب من وزير الزراعة معالجة موضوع الرسوم التي فرضتها السلطات المصرية على المنتجات الزراعية عموما، واللبنانية منها".

ووعد الحاج حسن ب"المتابعة مع الأشقاء المصريين، وفي مقدمهم وزير الزراعة والوزارات المختصة وسفير مصر في لبنان. وبالتالي، وضع رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي في هذه الأجواء من أجل تذليل كل العقبات التي من شأنها أن تقف عائقا أمام تصدير المنتجات اللبنانية، وتحديدا التفاح وباقي الفواكه الطازجة الصيفية".
المصدر: الوكالة الوطنية

لبنان

إقتصاد

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:00 | 2023-07-04
05:00 | 2023-07-04
09:22 | 2023-07-04
11:38 | 2023-07-04
11:35 | 2023-07-04
11:34 | 2023-07-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website